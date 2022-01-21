Автоэксперт Боярский дал рекомендации по использованию домкрата для выезда из сугроба

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Директор по сервису подразделения группы «Авилон» Игорь Боярский дал рекомендации по использованию домкрата для безопасного выезда автомобиля из сугроба.
Автоэксперт Боярский дал рекомендации по использованию домкрата для выезда из сугроба
  • РИА Новости
  • © Сергей Красноухов

«Если у вас машина «села» на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять её. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нём. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат, поднять колесо, и уже после что-то подложить под само колесо», — рассказал Боярский агентству «Прайм».

Он также рекомендовал автомобилистам в зимний период хранить в машине лопату, трос и антипробуксовочные цепи.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков дал советы по уходу за автомобилем в зимнее время года.

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с Nation News назвал основные ошибки водителей на зимних дорогах.

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