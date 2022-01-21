Автоэксперт Боярский дал рекомендации по использованию домкрата для выезда из сугроба

Директор по сервису подразделения группы «Авилон» Игорь Боярский дал рекомендации по использованию домкрата для безопасного выезда автомобиля из сугроба.

«Если у вас машина «села» на днище, то вы можете воспользоваться домкратом и приподнять её. Но на снегу это будет очень сложно сделать, так как домкрат тоже будет увязать в нём. Поэтому, если есть возможность, то сначала нужно положить какую-нибудь доску под сам домкрат, поднять колесо, и уже после что-то подложить под само колесо», — рассказал Боярский агентству «Прайм».

Он также рекомендовал автомобилистам в зимний период хранить в машине лопату, трос и антипробуксовочные цепи.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков дал советы по уходу за автомобилем в зимнее время года.

Автоэксперт Егор Васильев в беседе с Nation News назвал основные ошибки водителей на зимних дорогах.