Автоэксперт Кадаков дал советы по уходу за автомобилем зимой

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Ангелина Шурпина
Главный редактор журнала «За рулём» автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT дал советы по уходу за автомобилем в зимнее время года.
Автоэксперт Кадаков дал советы по уходу за автомобилем зимой
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«Самое важное зимой — чтобы автомобиль в любой момент времени завёлся и не отказал. Один из главных моментов — это аккумуляторная батарея, её ёмкости иногда не хватает для того, чтобы запустить двигатель. То есть если вы понимаете, что еле-еле крутится стартер, это значит, что её надо заменить, чтобы не оказалось так, что вы где-то вдали от цивилизации не сможете завести двигатель», — рассказал он.

По словам эксперта, в зимнее тёмное время года очень важно «обеспечить хорошую обзорность».

«Перед началом сезона обязательно нужно поменять щётки стеклоочистителя. Не обязательно покупать самые дорогие, но и самые дешёвые брать тоже не нужно. К этому должна быть подходящая омывающая жидкость, чтобы она не замёрзла. Дополнительно следить за тем, чтобы фары были чистыми. Это сочетание даёт хорошую обзорность, что крайне важно», — отметил собеседник.

Он также напомнил о необходимости замены шин. Кроме того, специалист посоветовал следить, чтобы на ковриках не скапливалось много воды.

«На зимнее время лучше положить резиновые коврики. Часто используются химические реагенты, они разъедают не только обувь, вредят не только людям и животным, они вредят лакокрасочному покрытию и внутренним полостям автомобиля, поэтому на мойку нужно обязательно периодически заезжать и хорошо мыть автомобиль — это тоже залог здоровья вашей машины», — заключил Кадаков.

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