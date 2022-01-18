Автоэксперт Васильев назвал основные ошибки водителей на зимних дорогах

Автоэксперт Егор Васильев назвал основные ошибки водителей на зимних дорогах.

«Говоря о технических ошибках, необходимо начать со слишком грубой работы газом. Человек не учитывает специфику покрытия, не учитывает то, насколько скользко, и что находится под колесами», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, ещё одна ошибка связана с тем, что водители поворачивают руль без учёта специфики скоростного режима и коэффициента сцепления с дорогой.

Как отметил Васильев, на скользких зимних покрытиях нельзя поворачивать руль резко или выворачивать его на большие углы.

«Говоря об экстренном торможении, основная ошибка связана с тем, что мы медленно переносим ногу с педали газа на педаль тормоза, потом плавно нажимаем на педаль тормоза, прогрессивно увеличивая усилия, что приводит к сильному увеличению тормозного пути», — сообщил эксперт.

Он добавил, что во время управления машиной зимой необходимо всегда думать на несколько секунд вперёд, чтобы понимать, к чему могут привести действия.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.