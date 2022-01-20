Автоэксперт Субботин дал рекомендации по безопасному выезду из сугробов

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по безопасному выезду из сугробов.
Автоэксперт Субботин дал рекомендации по безопасному выезду из сугробов
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  • © Bo Zaunders

«Зимой крутить колёса и пытаться тронуться вообще не следует. Это не внедорожные тесты и покатушки. Там используется этот приём, но только если у тебя есть грунтозацепы. Если у тебя их нет, а на обычных легковых машинах их обычно не ставят, то и дёргаться не стоит», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, нужно ставить колёса прямо, и тогда автомобиль не будет испытывать дополнительного сопротивления и выедет.

Эффективным методом Субботин назвал амплитудную раскачку, но отметил, что такой способ не самый удачный для машин с АКПП.

«Трансмиссии, сцеплению и коробке механики ничего не будет. Но если у тебя автомат или вариатор, то такой совет губителен для CVT. Быстрые знакопеременные нагрузки для «робота» смерть. Остаётся откапываться руками, ногами, ботинками и выезжать», — пояснил эксперт.

Он добавил, что автомобиль можно раскачивать только на МКПП.

Как напомнил Субботин, перед попытками выехать сугроб можно «разработать».

«Выходите и откапывайте машину. Нужно подъёмчик спереди и сзади колеса убрать и сделать возможным разгон автомобиля на снегу на полметра. Когда вы убрали снежный валик, можно набрать инерцию и выскочить из плена. И колёса держите только прямо», — посоветовал эксперт.

Ранее председатель Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников в беседе с «Невскими новостями» рассказал, как прогревать машину в морозную погоду.

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