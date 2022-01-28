Инфекционист Малышев рассказал о вероятном росте заболеваемости COVID в ближайшие недели

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном росте показателей заболеваемости коронавирусом в России в ближайшие две недели.

«Рост ещё будет, это точно, цифры будут всё увеличиваться и увеличиваться. Ещё до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас ещё и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — цитирует Малышева РИА Новости.

Он также напомнил о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

«Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит», — заключил Малышев.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что в течение недели в России могут быть достигнуты шестизначные показатели суточного прироста инфицированных коронавирусом.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.