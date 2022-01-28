Врач Вознесенский заявил о возможных шестизначных цифрах заболеваемости COVID-19 за сутки

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Шестизначные показатели суточного прироста инфицированных коронавирусом могут быть достигнуты в России в течение недели, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Врач Вознесенский заявил о возможных шестизначных цифрах заболеваемости COVID-19 за сутки
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«Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, предвещала то, что мы можем достигнуть показателя ежедневной заболеваемости более 100 тыс. Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня», — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ. 

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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