Врач Вознесенский заявил о возможных шестизначных цифрах заболеваемости COVID-19 за сутки
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«Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, предвещала то, что мы можем достигнуть показателя ежедневной заболеваемости более 100 тыс. Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня», — цитирует Вознесенского РИА Новости.
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