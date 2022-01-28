Врач Вознесенский заявил о возможных шестизначных цифрах заболеваемости COVID-19 за сутки

Шестизначные показатели суточного прироста инфицированных коронавирусом могут быть достигнуты в России в течение недели, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«Анна Юрьевна Попова, глава Роспотребнадзора, предвещала то, что мы можем достигнуть показателя ежедневной заболеваемости более 100 тыс. Когда этот прогноз был сделан в начале года, очень многими экспертами высказывались сомнения по поводу того, что такие цифры могут быть достигнуты. Та динамика, которую мы видим сейчас, вполне позволяет достичь этого показателя в течение следующей недели от сегодняшнего дня», — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.