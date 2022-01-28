Зампредседателя Совбеза России Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бедность и низкий уровень доходов граждан ключевой проблемой России.

«Я согласен с президентом. Проблема бедности, низких доходов — это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер», — цитирует Медведева РИА Новости

Среди других актуальных проблем он перечислил вопросы коррупции, технологического отставания, трудности развития экономики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с бедностью остаётся одним из основных приоритетов российских властей.

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