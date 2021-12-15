Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных приоритетов

Борьба с бедностью остаётся одним из основных приоритетов российских властей, заявил президент России Владимир Путин.

«Борьба с бедностью — это наш безусловный приоритет, мы говорим об этом постоянно», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В конце ноября правительство России утвердило правила определения «границы бедности».

Отмечается, что «при расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».