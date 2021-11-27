Правительство утвердило правила определения «границы бедности»

Правительство России утвердило правила определения «границы бедности». Об этом сообщается на сайте Минтруда.

«Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «при расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

В министерстве сообщили, что «начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчётного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины».

«Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе — ежегодно», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц в третьем, окончательном чтении.

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.