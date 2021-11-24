Госдума увеличила МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Госдума приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц в третьем, окончательном чтении.

«Депутаты приняли в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что, согласно решению президента, индексация составит более 8%.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта поспособствует повышению зарплаты около 2,7 млн работников.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума.