Терапевт Водовозов перечислил нехарактерные для заболевания «омикроном» симптомы

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов перечислил ряд симптомов, не характерных при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».

«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) практически не добирается до лёгких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при «омикроне» намного лучше пневмонии при «дельте», но это более лёгкое заболевание», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Потеря обоняния также является редким симптомом среди инфицированных «омикроном», заявил Водовозов.

«Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «дельте» это встречалось уже реже, а при «омикроне» потеря обоняния — это редкость», — заключил он.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.