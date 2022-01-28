Терапевт Водовозов перечислил нехарактерные для заболевания «омикроном» симптомы

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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов перечислил ряд симптомов, не характерных при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».
Терапевт Водовозов перечислил нехарактерные для заболевания «омикроном» симптомы
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«Он (омикрон-штамм COVID-19. — RT) практически не добирается до лёгких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве. Я бы не сказал, что бронхиолит при «омикроне» намного лучше пневмонии при «дельте», но это более лёгкое заболевание», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Потеря обоняния также является редким симптомом среди инфицированных «омикроном», заявил Водовозов.

«Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При «дельте» это встречалось уже реже, а при «омикроне» потеря обоняния — это редкость», — заключил он.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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