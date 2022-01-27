Инфекционист Соловьёва прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование

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Врач-инфекционист Екатерина Соловьёва прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.
Инфекционист Соловьёва прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование
  • Gettyimages.ru

«Летом 2021 года ФАС уже проверяла самые популярные лаборатории России и пришла к выводу, что цены на ПЦР в них являются допустимыми. Но летом у нас был спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, тестируемых людей было не так много. Соответственно, цены в клиниках на мазок были ниже», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По её словам, в настоящее время заболеваемость выросла, и цены повысились.

Как считает Соловьёва, нужно установить потолок цен на ПЦР-тесты во всех регионах России.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что за сутки в России выявили 88 816 случаев коронавируса.

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