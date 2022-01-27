В Подмосковье рассказали о внедрении IP-телефонии в поликлиниках

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В Московской области рассказали о внедрении IP-телефонии в поликлиниках.
В Подмосковье рассказали о внедрении IP-телефонии в поликлиниках
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«В напряжённые моменты мы видели, что человек не мог дозвониться, долго висел на трубке. Сегодня в скорой помощи IP-телефония позволяет нам снять этот вопрос. Чтобы скорая или неотложная помощь приезжала своевременно», — заявил губернатор Андрей Воробьёв во время обращения к жителям.

По его словам, IP-телефонию будут внедрять и в поликлиниках, чтобы ни у кого не возникало трудностей с получением медпомощи.

Как отметил глава региона, в 2022 году будет дополнительная наладка такой работы.

«Она для нас является приоритетной», — добавил Воробьёв.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.

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