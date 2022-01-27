В Подмосковье рассказали о дополнительных выплатах сотрудникам медучреждений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём обращении к жителям рассказал о дополнительных выплатах сотрудникам медучреждений.

Об этом сообщает телеканал «360».

«По скорой помощи — вы знаете, что и водителям, и фельдшерам мы добавили выплаты. Администраторам, которые работают и принимают звонки. Это тоже была важная мера, которую мы реализовали», — отметил Воробьёв.

Водители скорой с начала года получают доплаты по 7 тыс. рублей, водители неотложки — по 5 тыс.

Прибавку к зарплате в размере 7 тыс. рублей стали получать администраторы поликлиник, медицинские регистраторы, операторы.

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