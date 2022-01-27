ОНК: в камеру к главе группы «Биотэк» Шпигелю посадили ранее судимого

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RT
Арестованный по обвинению в даче взятки глава группы компаний «Биотэк», экс-сенатор Борис Шпигель содержится в камере вместе с ранее неоднократно судимым лицом. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: в камеру к главе группы «Биотэк» Шпигелю посадили ранее судимого
  • © Пресс-служба Басманного суда
  • РИА Новости

«Соседом Шпигеля по больничной тюремной камере оказался человек, который, по его словам, дважды ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, а сейчас обвиняется по ст. 161 УК России (грабёж. — RT)», — сказал представитель комиссии, отметив, что ранее судимые должны содержаться отдельно от впервые арестованных.

Шпигель содержится в трёхместной больничной камере. Второй его сосед заявил правозащитникам, что арестован впервые.

Ранее тяжелобольной предприниматель жаловался членам комиссии на то, что не получает помощи санитара и лишён возможности принимать душ, поскольку не может передвигаться самостоятельно. Он также настаивает на госпитализации в гражданскую клинику для операции на сердце, необходимость которой подтверждена специалистами ГКБ №20 Москвы — единственной московской больницы, уполномоченной давать заключения о состоянии здоровья заключённых московских СИЗО.

Мосгорсуд 21 декабря 2021 года признал законным продление срока ареста главы группы «Биотэк» Бориса Шпигеля.

В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.

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