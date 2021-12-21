Мосгорсуд признал законным продление ареста главы группы «Биотэк» Шпигеля

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста главы группы «Биотэк» Бориса Шпигеля.

«Постановление районного суда суд оставил без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы суда.

Срок пребывания Шпигеля под арестом продлён до 20 февраля.

В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.

20 октября гражданские медики при повторном освидетельствовании Шпигеля не выявили у него заболеваний, входящих в утверждённый правительством России перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.