Мосгорсуд признал законным продление ареста главы группы «Биотэк» Шпигеля

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Мосгорсуд признал законным продление срока ареста главы группы «Биотэк» Бориса Шпигеля.
Мосгорсуд признал законным продление ареста главы группы «Биотэк» Шпигеля
  • РИА Новости

«Постановление районного суда суд оставил без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы суда.

Срок пребывания Шпигеля под арестом продлён до 20 февраля.

В марте следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве. 

20 октября гражданские медики при повторном освидетельствовании Шпигеля не выявили у него заболеваний, входящих в утверждённый правительством России перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей.

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