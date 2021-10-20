ОНК: у Бориса Шпигеля не нашли препятствующих содержанию в СИЗО заболеваний

Арестованный глава группы «Биотэк» Борис Шпигель возвращён из ГКБ №20 Москвы в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Гражданские медики при повторном освидетельствовании не выявили у него заболеваний, входящих в утверждённый правительством России перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Это не значит, что Шпигель здоров. На днях мы пытались навестить его в ГКБ №20, и хотя в палату нас не допустили, гражданские врачи подтвердили в беседе с нами необходимость проведения ему операции по замене аортального клапана», — уточнил член комиссии, отметив, что в больнице, где проходил освидетельствование арестованный предприниматель, таких операций не проводят.

22 сентября Мосгорсуд отклонил жалобу Шпигеля на решение Басманного суда, продлившего срок ареста главы «Биотэка» до 20 ноября.

Шпигель пребывает под следствием уже более полугода. В конце марта стало известно о задержании бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Белозерцева, Шпигеля и других лиц. Все они были арестованы.

Защита бывшего губернатора признаёт, что тот получил 20 млн рублей от Шпигеля, но утверждает, что деньги предназначались на избирательную кампанию.