Российские телеведущие Попов и Скабеева заболели коронавирусом
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- РИА Новости
«Сегодня утром обнаружил тест положительный», — приводит РИА Новости заявление Попова.
Он пояснил, что рабочий процесс проходит в «ковид-режиме», не не сообщил конкретных деталей.
«Нас двое, и понятно, что в какой-то момент должно было зацепить обоих», — добавил ведущий, отметив, что они со Скабеевой вакцинированы и легко переносят заболевание.
Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что заболел коронавирусной инфекцией и работает в удалённом формате.
До этого стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков второй раз заболел коронавирусом.