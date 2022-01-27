Российские телеведущие Попов и Скабеева заболели коронавирусом

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Ведущие ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов заболели коронавирусом и работают дистанционно.
Российские телеведущие Попов и Скабеева заболели коронавирусом
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сегодня утром обнаружил тест положительный», — приводит РИА Новости заявление Попова.

Он пояснил, что рабочий процесс проходит в «ковид-режиме», не не сообщил конкретных деталей.

«Нас двое, и понятно, что в какой-то момент должно было зацепить обоих», — добавил ведущий, отметив, что они со Скабеевой вакцинированы и легко переносят заболевание.

Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что заболел коронавирусной инфекцией и работает в удалённом формате.

До этого стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков второй раз заболел коронавирусом.

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