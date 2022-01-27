Губернатор Вологодской области Кувшинников заболел коронавирусом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что заболел коронавирусной инфекцией и работает в удалённом формате.

«Непривычно находиться дома в столь раннее время. У меня подтвердился диагноз «коронавирус». Чувствую себя неплохо. Работаю удалённо», — написал он в Telegram.

Кувшинников добавил, что до результатов контрольного теста его обязанности будет исполнять первый замгубернатора, председатель правительства Антон Кольцов.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что второй раз заболел коронавирусом.