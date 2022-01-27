Юрист Белова прокомментировала ситуацию с индексацией зарплат

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Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова прокомментировала ситуацию с индексацией зарплат.
Юрист Белова прокомментировала ситуацию с индексацией зарплат
  • Legion-Media

В беседе с Life.ru она напомнила, что работникам бюджетной сферы индексация производится в порядке, установленном трудовым законодательством. Частные организации и предприниматели должны повышать зарплату в порядке, который установлен коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

«Обратите внимание, что работодатель не обязан проводить индексацию в ряде случаев. Например, если коллективным договором установлен более высокий уровень инфляции для проведения индексации, а также если повышение уровня реального содержания заработной платы работодателем обеспечивалось иными мерами (например, повышался оклад, выплачивалась премия и так далее)», — пояснила Белова.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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