Эксперт Елин рассказал об особенностях индексации зарплат

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Руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин рассказал об особенностях индексации зарплат.
Эксперт Елин рассказал об особенностях индексации зарплат
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«Законодатель обязывает проиндексировать заработную плату, но это касается (согласно ст. 134 ТК) государственных органов, органов местного самоуправления, бюджетников. И действительно, в этой сфере ожидается рост заработных плат на размер инфляции. По данным Росстата, она составила 8,39%», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, ситуация в коммерческих организациях иная. Если во внутренних нормативных документах не предусмотрен обязательный механизм индексации зарплаты, то этот вопрос остаётся на усмотрение работодателя.

«Нужно понимать, что трудовые отношения в коммерческих организациях складываются на основании договорённости сторон. Если работника не будет устраивать уровень зарплаты, он уволится, а работодатель потеряет сотрудника», — пояснил Елин.

По мнению эксперта, работодателю невыгоден уход сотрудников.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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