У берегов Крыма ракетный корабль «Циклон» приступил к морской части госиспытаний

В Чёрном море у берегов Крыма экипаж новейшего малого ракетного корабля «Циклон» приступил к морской части государственных испытаний, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

«Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем... проводят манёвренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения, навигационных и радиотехнических средств», — сообщает «Крыминформ».

Уточняется, что государственные испытания «Циклона» будут проходить в течение месяца, после чего начнётся ревизия корабля.

«Далее... будут... проведены завершающие технические и лакокрасочные работы», — заключается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Циклон» завершает прохождение заводских ходовых испытаний. Подробнее — в материале RT.