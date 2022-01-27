Аналитик Сыч прокомментировал военные учения «Союзная решимость — 2022»
- AP
«На мой взгляд, важным элементом учений является отработка оперативной переброски российских военнослужащих и бронетехники», — заявил Сыч.
Он добавил, что данные учения носят оборонительный характер, а их базовой целью является отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.
«Ситуация в Казахстане является ярким примером, когда промедление могло привести к критическим последствиям. Слаженность подразделений Союзного государства является безусловной гарантией мира в наших домах», — заключил аналитик.
Ранее первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич заявил, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран.
Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.