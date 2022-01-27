Аналитик Сыч прокомментировал военные учения «Союзная решимость — 2022»

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Белорусский аналитик, директор Центра социальных исследований науки и технологий Андрей Сыч в беседе с ФАН прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022».
Аналитик Сыч прокомментировал военные учения «Союзная решимость — 2022»
  • AP

«На мой взгляд, важным элементом учений является отработка оперативной переброски российских военнослужащих и бронетехники»,  — заявил Сыч.

Он добавил, что данные учения носят оборонительный характер, а их базовой целью является отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

«Ситуация в Казахстане является ярким примером, когда промедление могло привести к критическим последствиям. Слаженность подразделений Союзного государства является безусловной гарантией мира в наших домах», — заключил аналитик.

Ранее первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич заявил, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

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