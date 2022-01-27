Эксперт Кислова предупредила о рисках для здоровья учащихся на дистанционном режиме

Директор российского офиса EdTech-компании GoStudent Мария Кислова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дистанционный режим обучения может привести к проблемам со здоровьем и потере важных навыков учащимися.

«Первейшая проблема — это, конечно, здоровье. Экранная зависимость. Спина, глаза», — сказала она.

В качестве рекомендаций она посоветовала регулярно выполнять физкультурные упражнения во время учебных занятий.

Помимо этого, ученик может испытывать проблемы с концентрацией из-за отсутствия контроля во время обучения.

«Можно отметить утрату способности воспринимать большие тексты», — отметила эксперт.

По мнению Кисловой, у ученика могут наблюдаться частичная потеря навыков письма, способностей к творчеству и снижение социальных навыков.

«Мы всё больше живем онлайн и всё меньше общаемся. Это не образовательная, а социальная проблема, кризис социальной коммуникации», — пояснила она, отметив, что вслед за этим будет снижаться уровень социального и эмоционального интеллекта.

Ранее в пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой.