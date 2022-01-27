Эксперт Кислова предупредила о рисках для здоровья учащихся на дистанционном режиме

Короткая ссылка
Директор российского офиса EdTech-компании GoStudent Мария Кислова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дистанционный режим обучения может привести к проблемам со здоровьем и потере важных навыков учащимися.
Эксперт Кислова предупредила о рисках для здоровья учащихся на дистанционном режиме
  • Gettyimages.ru

«Первейшая проблема — это, конечно, здоровье. Экранная зависимость. Спина, глаза», — сказала она.

В качестве рекомендаций она посоветовала регулярно выполнять физкультурные упражнения во время учебных занятий.

Помимо этого, ученик может испытывать проблемы с концентрацией из-за отсутствия контроля во время обучения.

«Можно отметить утрату способности воспринимать большие тексты», — отметила эксперт.

По мнению Кисловой, у ученика могут наблюдаться частичная потеря навыков письма, способностей к творчеству и снижение социальных навыков.

«Мы всё больше живем онлайн и всё меньше общаемся. Это не образовательная, а социальная проблема, кризис социальной коммуникации», — пояснила она, отметив, что вслед за этим будет снижаться уровень социального и эмоционального интеллекта.

Ранее в пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что переход на дистанционное обучение в школах Москвы является крайней мерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить