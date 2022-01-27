Суд в Москве арестовал экс-главу управления Росимущества Подмосковья Пешкова

Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова по делу о взятке.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего руководителя Росимущества Подмосковья Николая Пешкова... сроком по 25 марта 2022 года включительно», — сказала она.

По данным СК, Пешков получил от коммерсанта взятку, которая представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов, «за содействие в его вопросах».

Ранее в Подмосковье арестовали замглавы администрации Воскресенска по обвинению в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе.