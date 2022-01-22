Замглавы администрации Воскресенска арестовали по обвинению во взятке
- РИА Новости
«Предъявлено обвинение заместителю главы городского округа Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере... Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении Главного следственного управления СК России по Московской области.
По данным следствия, в марте 2021 года он получил от предпринимателя 160 тыс. рублей через посредника.
По месту жительства фигуранта дела провели обыски, расследование продолжается.
Ранее в Москве арестовали главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко, который подозревается в коррупции.
Кравченко предъявлено обвинение.