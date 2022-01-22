Замглавы администрации Воскресенска арестовали по обвинению во взятке

В Подмосковье арестовали замглавы администрации Воскресенска по обвинению в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе.

«Предъявлено обвинение заместителю главы городского округа Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере... Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным следствия, в марте 2021 года он получил от предпринимателя 160 тыс. рублей через посредника.

По месту жительства фигуранта дела провели обыски, расследование продолжается.

Ранее в Москве арестовали главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко, который подозревается в коррупции.

Кравченко предъявлено обвинение.