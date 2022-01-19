СК будет добиваться ареста главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
«Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.
Кравченко предъявлено обвинение.
Ранее источник RT сообщил, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в получении взятки.