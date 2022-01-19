СК будет добиваться ареста главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко

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Следователи будут добиваться ареста главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко.
СК будет добиваться ареста главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Кравченко предъявлено обвинение.

Ранее источник RT сообщил, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в получении взятки.

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