СК будет добиваться ареста главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Кравченко

Следователи будут добиваться ареста главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко.

Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Кравченко предъявлено обвинение.

Ранее источник RT сообщил, что главный врач больницы СИЗО «Матросская Тишина» Александр Кравченко задержан по подозрению в получении взятки.