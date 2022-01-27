Москвичи с ОРВИ смогут получить аудиоконсультацию врача без посещения поликлиники
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметили на портале мэра и правительства, у пациентов с ОРВИ есть три варианта действий.
Во-первых, они могут прийти к дежурному врачу в ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику через сайт или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».
Во-вторых, можно получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.
«Для этого нужно отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней», — заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.
В-третьих, если человеку с ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».