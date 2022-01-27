Москвичи с ОРВИ смогут получить аудиоконсультацию врача без посещения поликлиники

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому жители столицы с ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный.
Москвичи с ОРВИ смогут получить аудиоконсультацию врача без посещения поликлиники
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметили на портале мэра и правительства, у пациентов с ОРВИ есть три варианта действий. 

Во-первых, они могут прийти к дежурному врачу в ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приёма в свою поликлинику через сайт или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Во-вторых, можно получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

«Для этого нужно отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней», — заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

В-третьих, если человеку с ОРВИ требуется очная консультация и осмотр врача, он может вызвать врача на дом, позвонив на линию 122.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить