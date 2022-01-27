В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. Соответствующая информация приводится на сайте городской мэрии.

«Учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана... было принято решение ввести с 27 января режим ЧС с установлением местного уровня реагирования», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Юрия Гришана, нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность.

Ранее житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак, заведено уголовное дело.

В течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.