В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак

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Власти Магадана ввели режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. Соответствующая информация приводится на сайте городской мэрии.
В Магадане ввели режим ЧС из-за бродячих собак
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Учитывая увеличение обращений граждан по фактам скопления стай безнадзорных собак на территории Магадана... было принято решение ввести с 27 января режим ЧС с установлением местного уровня реагирования», — говорится в сообщении.

По словам мэра города Юрия Гришана, нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность.

Ранее житель Приволжского района Астраханской области погиб в результате нападения стаи бездомных собак, заведено уголовное дело.

В течение февраля Госдума вместе с регионами, контрольно-надзорными органами и зоозащитниками выработает предложения по решению проблемы нападения бродячих собак на людей.

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