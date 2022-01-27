Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

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Президент России Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда.
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, российский лидер возложил цветы к братской могиле, в которой, согласно документам, похоронен его брат, умерший ребёнком в блокаду.

Кроме того, Путин возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

Ранее военнослужащие Западного военного округа поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Эта памятная дата отмечается в России 27 января.

В Санкт-Петербурге пройдут концерты и выставки, приуроченные к 79-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. 

В День освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, состоятся тематические концерты в Капелле, «Мюзик-Холле», Исаакиевском соборе и БКЗ «Октябрьский».

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