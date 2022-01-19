В Петербурге пройдут посвящённые Дню прорыва блокады мероприятия

В Санкт-Петербурге пройдут концерты и выставки, приуроченные к 79-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда — 27 января.

Об этом сообщают «Невские новости».

Так, в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского 20 января откроется выставка «Люди хотят знать», посвящённая истории создания «Блокадной книги».

С 22 по 27 января на малой сцене Театра музыкальной комедии пройдут концерты, посвящённые памяти актёров, которые, несмотря на блокаду, продолжали принимать участие в спектаклях.

Государственный академический симфонический оркестр выступит в городе с программой «Дорога жизни» 23 января. Также в День освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, состоятся тематические концерты в Капелле, «Мюзик-Холле», Исаакиевском соборе и БКЗ «Октябрьский».

Портал progorod43 сообщал, что в сентябре 2021 года на Лобановском кладбище в Кирове почтили память жертв блокады Ленинграда.