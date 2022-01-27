Военные ЗВО поздравили ветеранов Петербурга с Днём снятия блокады

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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Эта памятная дата отмечается в России 27 января.
Военные ЗВО поздравили ветеранов Петербурга с Днём снятия блокады
  • Legion-Media

Об этом сообщают «Невские новости».

«Выражаю слова бесконечного уважения и благодарности воинам, труженикам тыла и жителям, перенёсшим тяжелейшие испытания военной блокады города. От всей души поздравляю жителей города с этой важнейшей победой», — цитирует пресс-служба командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва.

Как отмечается, в ходе мероприятия оркестр исполнил композиции военных лет, а ученики близлежащих школ прочитали ветеранам стихи.

Военнослужащие ЗВО передали почетным гостям памятные подарки и сувениры.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём», приуроченная ко Дню российского студенчества.

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