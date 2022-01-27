В Удмуртии подтвердили 750 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии за прошедшие 24 часа выявили 750 случаев коронавируса, госпитализировали 147 человек.
В Удмуртии подтвердили 750 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Среди заболевших 201 ребёнок до 14 лет и 88 человек старше 65 лет. 424 человека выписаны из больниц после выздоровления, двое скончались.

Наряду с этим в республике выявлены ещё 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон». Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на данные пресс-службы управления Роспотребнадзора. Сообщается, что все заболевшие пациенты изолированы.

Всего в республике зарегистрировано 42 случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса.

За сутки в России выявили 88 816 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 74 692 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

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