Блогера Хизу и его PR-директора объявили в федеральный розыск в России

Блогера Хизри Запирова, известного под псевдонимом Хиза, а также его PR-директора Лусику Карапетян объявили в федеральный розыск в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на соответствующий запрос.

Отмечается, что Карапетян также вменяют некую статью Уголовного кодекса.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.

О том, как российские блогеры всё чаще оказываются на скамье подсудимых, — в материале RT.