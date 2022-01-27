Блогера Хизу и его PR-директора объявили в федеральный розыск в России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на соответствующий запрос.
Отмечается, что Карапетян также вменяют некую статью Уголовного кодекса.
Ранее Первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.
О том, как российские блогеры всё чаще оказываются на скамье подсудимых, — в материале RT.