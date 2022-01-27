Блогера Хизу и его PR-директора объявили в федеральный розыск в России

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Блогера Хизри Запирова, известного под псевдонимом Хиза, а также его PR-директора Лусику Карапетян объявили в федеральный розыск в России.
Блогера Хизу и его PR-директора объявили в федеральный розыск в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на соответствующий запрос.

Отмечается, что Карапетян также вменяют некую статью Уголовного кодекса.

Ранее Первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.

О том, как российские блогеры всё чаще оказываются на скамье подсудимых, — в материале RT.

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