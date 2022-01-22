Суд на Кубани арестовал тиктокера по делу об убийстве и стрельбе

Первомайский районный суд Краснодара арестовал тиктокера по обвинению в убийстве, разбое и стрельбе по полицейским.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Краснодарского края.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц — до 20 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, в октябре СУСК по Краснодарскому краю сообщило об объявлении в розыск мужчины, известного в СМИ как тиктокер Алексей Щетинин. По версии следствия, в декабре 2020 года он проник в домовладение пожилого мужчины в станице Ахтанизовской, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся.

Лишь в апреле 2021 года он попал в поле зрения правоохранителей, когда для проверки документов к нему обратились двое полицейских. Сообщалось, что мужчина стал отстреливаться, ранив их.

Задержать мужчину удалось лишь в нынешнем январе.

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