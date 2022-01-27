В Тюменской области рассказали о режиме работы интернатов для пожилых и инвалидов

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Стационарные организации социального обслуживания Тюменской области вновь вернулись к работе в режиме полной изоляции. Это вызвано подъёмом заболеваемости коронавирусом.
В Тюменской области рассказали о режиме работы интернатов для пожилых и инвалидов
  • Legion-Media

«Чтобы максимально снизить риск заражения или тяжёлого течения болезни, было принято решение о возвращении к работе в режиме изоляции, как в прошлом году», — передаёт megatyumen.ru слова начальника управления департамента социального развития региона Гульнары Байматовой.

По её словам, все сотрудники и проживающие в домах-интернатах Тюменской области, не имеющие противопоказаний, прошли полный курс вакцинации.

Как отмечается, в настоящее время в области работают 15 домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов, а также восемь отделений временного проживания в комплексных центрах соцобслуживания, где размещены около 4 тыс. человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на областной департамент социального развития.

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