Вирусолог Чумаков спрогнозировал скорый спад вызванной «омикроном» волны COVID-19
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«Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдёт на спад где-то в десятых числах февраля. Скорее всего, после десятых чисел», — уточнил он в эфире радио Sputnik.
По мнению Чумакова, в результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему инфицированию коронавирусом.
Как отметил специалист, эволюция вируса «идёт в сторону уменьшения патогенности».
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».