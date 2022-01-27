Вирусолог Чумаков спрогнозировал скорый спад вызванной «омикроном» волны COVID-19

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Вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков выразил мнение, что всплеск заболеваемости COVID-19, связанный с распространением омикрон-штамма коронавируса, пойдёт на спад в феврале.
Вирусолог Чумаков спрогнозировал скорый спад вызванной «омикроном» волны COVID-19
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«Эта волна коронавируса более острая, то есть быстро поднимается и так же быстро опустится. Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдёт на спад где-то в десятых числах февраля. Скорее всего, после десятых чисел», — уточнил он в эфире радио Sputnik.

По мнению Чумакова, в результате этой волны значительная часть людей окажется устойчивой к дальнейшему инфицированию коронавирусом.

Как отметил специалист, эволюция вируса «идёт в сторону уменьшения патогенности».

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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