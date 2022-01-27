Минпросвещения: карантинные меры из-за COVID-19 введены в 165 школах России

Короткая ссылка
В Минпросвещения России сообщили, что в 165 школах в 39 российских регионах введены карантинные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Минпросвещения: карантинные меры из-за COVID-19 введены в 165 школах России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфографику, опубликованную ведомством в Telegram.

«Всего в 165 школах в 39 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Один регион, в котором школы вышли из карантина», — говорится в материалах.

Отмечается, что, по данным на 26 января, соответствующие меры сохранялись в 111 школах.

Ранее стало известно, что более 2 тыс. классов в школах Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить