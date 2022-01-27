Минпросвещения: карантинные меры из-за COVID-19 введены в 165 школах России

В Минпросвещения России сообщили, что в 165 школах в 39 российских регионах введены карантинные меры из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инфографику, опубликованную ведомством в Telegram.

«Всего в 165 школах в 39 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19. Один регион, в котором школы вышли из карантина», — говорится в материалах.

Отмечается, что, по данным на 26 января, соответствующие меры сохранялись в 111 школах.

Ранее стало известно, что более 2 тыс. классов в школах Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.