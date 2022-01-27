В Минздраве России посоветовали непривитым пожилым россиянам уйти на самоизоляцию

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Непривитым гражданам в возрасте старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется уйти на самоизоляцию, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.
В Минздраве России посоветовали непривитым пожилым россиянам уйти на самоизоляцию
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, особенно лиц старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Непривитым гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, омикрон-штамм коронавируса может иметь тяжёлое течение у непривитых граждан. В связи с этим Чуланов рекомендовал россиянам пройти вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19.

«Необходимо по возможности ограничить контакты с окружающими людьми, избегать больших скоплений людей, отложить посещение развлекательных мероприятий, поездки», — добавил он.

Аргентинский врач-вирусолог Андреа Гамарник ранее сообщила, что нейтрализующие антитела, производимые вакциной «Спутник V», сохраняют эффективность в отношении различных вариантов коронавируса даже спустя полгода после вакцинации.

По словам президента России Владимира Путина, вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

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