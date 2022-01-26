Вирусолог Гамарник заявила о наличии антител после «Спутника V» даже спустя полгода
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Спустя шесть месяцев нейтрализующие антитела в отношении коронавируса сохраняются, говорится в заявлении Гамарник, опубликованном Agencia CyTA.
Эти данные появились на основе исследования о длительности эффекта антител, производимых российской антикоронавирусной вакциной «Спутник V».
Un trabajo liderado por @GamarnikLab de @fundacionleloir y @CONICETDialoga demuestra que a lo largo de 6 meses de recibida la vacuna Sputnik V, los anticuerpos neutralizantes para diferentes variantes de SARS-CoV-2 se mantienen con el tiempo:https://t.co/GOtTW6mPZi@SaludBAPpic.twitter.com/ItjVGGonms— agenciacyta (@agenciacyta) January 26, 2022
Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».