Вирусолог Гамарник заявила о наличии антител после «Спутника V» даже спустя полгода

Аргентинский врач-вирусолог Андреа Гамарник сообщила, что нейтрализующие антитела, производимые вакциной «Спутник V», сохраняют эффективность в отношении различных вариантов коронавируса даже спустя полгода после вакцинации.

Спустя шесть месяцев нейтрализующие антитела в отношении коронавируса сохраняются, говорится в заявлении Гамарник, опубликованном Agencia CyTA.

Эти данные появились на основе исследования о длительности эффекта антител, производимых российской антикоронавирусной вакциной «Спутник V».

Un trabajo liderado por @GamarnikLab de @fundacionleloir y @CONICETDialoga demuestra que a lo largo de 6 meses de recibida la vacuna Sputnik V, los anticuerpos neutralizantes para diferentes variantes de SARS-CoV-2 se mantienen con el tiempo:https://t.co/GOtTW6mPZi@SaludBAPpic.twitter.com/ItjVGGonms — agenciacyta (@agenciacyta) January 26, 2022

Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».