Диетолог Тутельян прокомментировал ситуацию с ожирением в России

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Главный внештатный диетолог Минздрава, академик Виктор Тутельян прокомментировал ситуацию с ожирением в России.
Диетолог Тутельян прокомментировал ситуацию с ожирением в России
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«По регулярным, систематическим, эпидемиологическим исследованиям в разных регионах страны, где-то 55% населения имеют избыточную массу тела. Ожирение — это уже высшая форма избыточной массы тела за счёт жира, это 25 — 26%», — заявил он в беседе с НТВ.

Настораживающим фактором Тутельян назвал рост ожирения у детей, причём у некоторых с младенчества.

Как отметил эксперт, детей неправильно кормят, приучают к получению излишнего количества пищи с рационом, что приводит к развитию адипоцитной формы ожирения, которая очень сложно лечится.

Тутельян напомнил, что нужно соблюдать основное правило питания — энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергозатратам человека.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News напомнил о вреде «поспешного» питания.

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