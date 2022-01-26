Профессор Шарапова напомнила о вреде домашней пыли

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Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова и Родильного дома №4 Ольга Шарапова напомнила о вреде домашней пыли.
Профессор Шарапова напомнила о вреде домашней пыли
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«Пыль очень вредна для человеческого организма. В частности, для органов дыхательной системы. Если человек не будет регулярно убираться дома и будет постоянно дышать пылью, то хронических заболеваний лёгких, бронхов и носоглотки ему просто не избежать», — цитирует специалиста «МИР 24».

Как отметила Шарапова, пыль оказывает негативное влияние и на кожу человека и может вызвать аллергические реакции.

Врач советует регулярно делать влажную уборку в квартире — по меньшей мере два-три раза в неделю.

«Не стоит забывать и о генеральной уборке — каждые выходные пылесосить ковры, мыть шкафы. Не забывайте стирать шторы — в народе их тоже часто называют «пылесборниками», — добавила Шарапова.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о возможном вреде от пыли на мишуре и ёлочных игрушках.

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