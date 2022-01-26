Вирусолог Ларичев дал прогноз по пандемии COVID-19

Короткая ссылка
Вирусолог Виктор Ларичев дал прогноз по пандемии COVID-19.
Вирусолог Ларичев дал прогноз по пандемии COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Судя по тому, как было в странах Европы и США, мы ещё не на самом пике. Наверное, сейчас мы к нему приближаемся. Были прогнозы, что в феврале мы достигнем пика. Очевидно, что так и есть. Думаю, что пойдёт на спад», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в США переболели уже 70 млн человек, а есть ещё и вакцинированные. Как предположил Ларичев, это, скорее всего, последний подъём заболеваемости.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить