Вирусолог Ларичев дал прогноз по пандемии COVID-19

Вирусолог Виктор Ларичев дал прогноз по пандемии COVID-19.

«Судя по тому, как было в странах Европы и США, мы ещё не на самом пике. Наверное, сейчас мы к нему приближаемся. Были прогнозы, что в феврале мы достигнем пика. Очевидно, что так и есть. Думаю, что пойдёт на спад», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в США переболели уже 70 млн человек, а есть ещё и вакцинированные. Как предположил Ларичев, это, скорее всего, последний подъём заболеваемости.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.