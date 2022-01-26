Вице-мэр Ракова: в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации для подростков

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Заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала, что первая партия антикоронавирусной вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в столицу.
Вице-мэр Ракова: в ближайшее время в Москве откроются пункты вакцинации для подростков
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«В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты», — заявила Ракова. Её слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что вакцина для подростков 12—17 лет зарегистрирована, первая партия уже в столице.

«Все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые попадают под эту возрастную группу», — сказала Ракова.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России за полгода желательно привить от коронавируса 10 млн подростков, чтобы обезопасить их от тяжёлой болезни.

Врач-иммунолог Николай Крючков дал рекомендации по вакцинации подростков от COVID-19.

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