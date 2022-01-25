Иммунолог Крючков дал рекомендации по вакцинации подростков от COVID-19

Иммунолог Николай Крючков дал рекомендации по вакцинации подростков от COVID-19.

«Общее правило такое: если организм находится в стабильном состоянии, то вакцинация разрешена. Если человек получает терапию при хроническом заболевании и его состояние стабильно, прививаться тоже можно. Если же лечение не назначено или не приводит к постоянному результату, с прививкой стоит повременить», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если есть вопросы, то можно проконсультироваться с лечащим врачом.

Как считает Крючков, на вакцинацию лучше прийти в стационар или поликлинику, а после процедуры желательно подождать в течение 40 минут в медучреждении.

«Противопоказания — те же, что и к «Спутнику V». Это гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины, острые заболевания и хронические болезни в стадии обострения», — добавил иммунолог.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.