Эпидемиолог Покровский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19

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Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19.
Эпидемиолог Покровский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

«Идёт очень быстрое распространение, много лёгких случаев, которые проявляются буквально небольшой заложенностью носа, есть много носителей совершенно бессимптомных», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Покровский напомнил, что штамм «омикрон» более контагиозный и нужна меньшая доза вируса, чтобы инфицировать.

«Носители успевают заразить достаточно много контактировавших с ними», — сказал эксперт.

По его словам, вполне может быть достигнут показатель в 100 тыс. случаев в день.

«Но надеюсь, что таких дней будет немного, а дальше начнётся спад», — добавил Покровский.

Ранее Newinform сообщал, что за сутки в России выявили 74 692 случая COVID-19.

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