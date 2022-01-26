Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности

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Россия примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: Россия примет меры, если Запад проигнорирует требования по безопасности
  • AP

«Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях (а такая линия отчётливо просматривается), замотать нашу инициативу мы не дадим», — сказал Лавров.

Он добавил, что «если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва... примет необходимые ответные меры».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия получила некоторые ответы на свои предложения по безопасности, пока в устной форме.

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