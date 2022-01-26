В Нижегородской области рассказали о запасах вакцин от COVID-19

В Нижегородской области есть все четыре вакцины от COVID-19, заявили в региональном Минздраве.

Как сообщает pravda-nn.ru, на данный момент в запасах имеется около 500 тыс. доз «Спутника V», 40 тыс. доз «Спутника Лайт», 50 тыс. доз «ЭпиВакКороны» и около 9 тыс. доз «КовиВака».

«Поставка вакцины «КовиВак» состоялась в первую неделю января, предыдущей партии — в конце 2021 года. В среднем поставки осуществляются один раз в квартал», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».