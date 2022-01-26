Суд арестовал мать и её сожителя за издевательства над детьми в Алтайском крае
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«По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту того, что родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды.
Уточнялось, что несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.