Следователи возбудили второе дело по факту нарушения прав детей в Алтайском крае

Короткая ссылка
Второе уголовное дело — о халатности — в отношении должностных лиц возбуждено после того, как родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное управление СК России.
Следователи возбудили второе дело по факту нарушения прав детей в Алтайском крае
  • РИА Новости

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в заявлении.

По версии следователей, должностные лица знали о «социально опасном положении трёх мальчиков из села Селезнёво», но не приняли профилактических мер для решения ситуации.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту того, что родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды.

Уточнялось, что несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить