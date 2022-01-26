Следователи возбудили второе дело по факту нарушения прав детей в Алтайском крае
- РИА Новости
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в заявлении.
По версии следователей, должностные лица знали о «социально опасном положении трёх мальчиков из села Селезнёво», но не приняли профилактических мер для решения ситуации.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту того, что родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды.
Уточнялось, что несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.