Следователи возбудили второе дело по факту нарушения прав детей в Алтайском крае

Второе уголовное дело — о халатности — в отношении должностных лиц возбуждено после того, как родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды в Алтайском крае. Об этом сообщает региональное управление СК России.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в заявлении.

По версии следователей, должностные лица знали о «социально опасном положении трёх мальчиков из села Селезнёво», но не приняли профилактических мер для решения ситуации.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту того, что родители выгнали пятилетнего мальчика на мороз без одежды.

Уточнялось, что несовершеннолетний и двое его братьев изъяты из семьи.